Тамбовчанина приговорили к исправительным работам за неуплату алиментов сыну

15 Нояб. 13:27 2019-11-15T13:27:41+03:00

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В Петровском районе за неуплату алиментов осужден 28-летний местный житель. Будучи трудоспособным, мужчина нигде не работал и не выплачивал деньги на содержание своего несовершеннолетнего сына.

В феврале этого года его привлекали к административной ответственности и назначили 20 часов обязательных работ. Однако и после этого он продолжил уклоняться от уплаты алиментов, накопив почти 76 тысяч рублей задолженности.

- С учетом мнения государственного обвинителя, особого порядка рассмотрения уголовного дела, суд назначил осужденному наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU