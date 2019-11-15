Тамбовские тхэквондисты вошли в основной состав сборной России

15 Нояб. 13:01 2019-11-15T13:01:41+03:00

На фото: воспитанники СШОР №2 «Центр единоборств им. Е.Т. Артюхина» Фото: Пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области

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На чемпионате и первенстве Росси по тхэквондо, который проходил в Одинцово, тамбовские спортсмены завоевали 20 медалей различных достоинств. Воспитанники СШОР №2 «Центр единоборств им. Е.Т. Артюхина» не только показали высокий результат на соревнованиях, но и вошли в основной состав национальной сборной.

Золотые медали получили Михаил Уткин (спарринг), Софья Зотова (спецтехника), Алексей Ким (туль), Мария Улыбышева (спарринг), и Анастасия Черникова (спарринг). «Серебро» взяли Елена Ким (туль), Анна Филатова (спарринг), Савелий Каноркин (туль), Кирилл Иванов, Михаил Фонов и Юлия Горбаченок (туль). Бронзовые медали достались Михаилу Уткину (спецтехника), Никите Родину (спарринг), Константину Лавринову (спецтехника), Анастасии Ким (спарринг, туль), Юлии Горбаченок (спецтехника), Дмитрию Колодину(туль), Игоря Векленко (туль) и Михаилу Фонову (туль).

- По итогам выступления на первенстве и чемпионате России одиннадцать наших спортсменов вошли в состав сборной России – взрослой, юниорской и юношеской. Это прекрасный результат, за который я благодарен всем тренерскому составу. Особенно хорошо в этом году тамбовчане выступили в спецтехнике, ранее в этой дисциплине у нас не было такого количества наград, - прокомментировал тренер Андрей Ким.

ИСТОЧНИК KP.RU