На ул. Магистральной в Тамбове появился светофор

15 Нояб. 11:02 2019-11-15T11:02:41+03:00

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В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году в Тамбове отремонтировали девять проезжих частей. Дорога по улице Магистральная - одна из них. Сейчас городские власти обращают внимание водителей и пешеходов на то, что помимо разметки, дорожных знаков и перильных ограждений здесь установили и новый регулируемый пешеходный переход в районе ТЦ «Орион».

- «Зебра» здесь уже нанесена, светофорный объект установлен и будет переведен в режим работы в ближайшее время, - говорят в администрации города Тамбова. По словам местных жителей, этот участок улицы магистральной всегда был небезопасен, в этом районе находятся две школы – №31 и №36. Из-за того, что пешеходного перехода здесь не было, дети и взрослые перебегали ее перед потоком машин. Сейчас ситуацию исправили.

ИСТОЧНИК KP.RU