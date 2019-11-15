2019-11-15T12:37:47+03:00
Происшествия

В Тамбовской области мужчина незаконно срубил более 10 сосен

Сотрудники полиции задержали браконьера
Ксения АЛЕШИНА
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В Бондарском районе местный участковый сообщил в отдел полиции о незаконной вырубке деревьев в лесничестве села Нижнее Нащекино. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка нашли и задержали злоумышленника. Им оказался 46-летний безработный мужчина, который пустил под топор 13 сосен.

- Мужчину доставили в отделение полиции, где он дал признательные показания. Ведется документирование его преступной деятельности, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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