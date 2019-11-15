В Мичуринске директора фирмы осудили за коррупционное преступление

15 Нояб. 12:31 2019-11-15T12:31:22+03:00

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В Мичуринске суд вынес приговор в отношении директора одной из местных фирм и его знакомого. Руководитель организации осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки», а его посредник по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве».

Как установили следствие и суд, в июне этого года в фирме, которую возглавлял осужденный руководитель, состоялась проверка от областного МЧС. По ее результатам было выявлено множество нарушений. Директор понял, что скоро лицензию аннулируют, поэтому заплатил 10 тысяч рублей посреднику, чтобы тот передал проверяющему в качестве взятки 50 тысяч рублей для решения вопроса.

- Довести преступный умысел до конца осужденным не удалось, поскольку проверяющий отказался от получения незаконного денежного вознаграждения. Преступная деятельность фигурантов выявлена и пресечена при участии сотрудников ГУ СБ МЧС России и ФСБ России по Тамбовской области. По результатам расследования и в ходе судебных заседаний осужденные свою вину признали полностью. Приговором суда каждому из них назначено наказание в виде штрафа в размере ста тридцати тысяч рублей в доход государства, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU