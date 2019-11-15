Житель Тамбовщины украл около 500 кг металлолома

15 Нояб. 11:29 2019-11-15T11:29:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Тамбовские полицейские раскрыли кражу, совершенную в мае текущего года. По подозрению в преступлении стражи порядка задержали 31-летнего мужчину, который свободным доступом украл со двора жительницы села Никольское около 500 килограммов металлолома.

Украденное имущество злоумышленник вывез на машине и сдал его в пункт приема металлолома. В полиции он признал свою вину. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. А ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Виновному грозит штраф до 200 тысяч рублей либо пять лет лишения свободы. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU