2019-11-15T11:29:54+03:00
Происшествия

Житель Тамбовщины украл около 500 кг металлолома

Мужчина уже имел проблемы с законом
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовские полицейские раскрыли кражу, совершенную в мае текущего года. По подозрению в преступлении стражи порядка задержали 31-летнего мужчину, который свободным доступом украл со двора жительницы села Никольское около 500 килограммов металлолома.

Украденное имущество злоумышленник вывез на машине и сдал его в пункт приема металлолома. В полиции он признал свою вину. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. А ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Виновному грозит штраф до 200 тысяч рублей либо пять лет лишения свободы. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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