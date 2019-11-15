70-летняя тамбовчанка получила травмы при падении в автобусе

15 Нояб. 10:03 2019-11-15T10:03:01+03:00

Поездка в автобусе закончилась для пенсионерки больницей Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Женщина находилась в ПАЗике, который ехал по городу Рассказово

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Авария, в которой пострадала 70-летняя пенсионерка, произошла 14 ноября в 11 часов 25 минут на улице Советской в районе дома №83 города Рассказово. Как рассказали в региональном УГИБДД, в салоне автобуса «ПАЗ», которым управлял 56-летний водитель упала пожилая пассажирка.

- В результате происшествия женщина получила травмы, - сообщили в УГИБДД по Тамбовской области. – Пенсионерку с травмами доставили во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU