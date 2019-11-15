2019-11-15T10:03:01+03:00
Происшествия

70-летняя тамбовчанка получила травмы при падении в автобусе

Женщина находилась в ПАЗике, который ехал по городу Рассказово
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Поездка в автобусе закончилась для пенсионерки больницейПоездка в автобусе закончилась для пенсионерки больницейФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Изменить размер текста:

Авария, в которой пострадала 70-летняя пенсионерка, произошла 14 ноября в 11 часов 25 минут на улице Советской в районе дома №83 города Рассказово. Как рассказали в региональном УГИБДД, в салоне автобуса «ПАЗ», которым управлял 56-летний водитель упала пожилая пассажирка.

- В результате происшествия женщина получила травмы, - сообщили в УГИБДД по Тамбовской области. – Пенсионерку с травмами доставили во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24