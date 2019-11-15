В Моршанском районе 9 человек подхватили геморрагическую лихорадку

15 Нояб. 09:30 2019-11-15T09:30:37+03:00

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Прокуратура Моршанска, которая по заданию Генпрокуратуры проверяла соблюдение закона о предупреждении возникновения, распространения и профилактики случаев заболевания геморрагической лихорадкой, нашла нарушения в деятельности местной больницы и санитарных врачей.

Дело в том, что о каждом случае заболевания или подозрении на это опасное заболевание медики в течение 12 часов должны направить санитарным врачам экстренное извещение и сообщить о случившемся. По данным Моршанской ЦРБ в этом году диагноз геморрагическая лихорадка поставили 9 жителям района. Всего же заболевание заподозрили у 13 человек, но о четырех из них медики не стали сообщать в органы Роспотребнадзора, что является грубым нарушением.

Есть претензии и к санитарным врачам – сотрудникам филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» в г. Моршанске, Моршанском, Пичаевском и Сосновском районах По каждому факту заболевания геморрагической лихорадкой они проводили расследование, о чем составлялись соответствующие акты.

- Однако в большинстве случаев, установив, что заболевшими подтверждалось наличие грызунов и продуктов их жизнедеятельности по месту их проживания, врач-эпидемиолог ограничивалась лишь беседами с больными по установлению контакта с мышевидными грызунами, что явно недостаточно, поскольку данное заболевание в большинстве случаев передается воздушно-пылевым путем, - сообщает прокуратура Тамбовской области. – А в этом случае устанавливать условия и круг лиц, совместно проживающих с больными, посещавших домовладение в инкубационный период, чтобы исключить и предупредить возникновение групповых случаев заболевания геморрагической лихорадкой. Для устранения причин и условий выявленных нарушений законодательства, прокуратура внесла представление в адрес главных врачей указанных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU