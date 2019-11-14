В новом микрорайоне на севере Тамбова посреди тротуаров поставили столбы

14 Нояб. 16:54 2019-11-14T16:54:33+03:00

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В микрорайоне Майский, где сейчас активно строятся дороги, посреди тротуаров появились электрические столбы. С этой проблемой жители ул. Нарышкина обратились в приемную проекта «Безопасные и качественные дороги». Как выяснилось, осветительные опоры, из-за которых ходить по ним дорожкам проблематично, а мамам с колясками и вовсе невозможно, установили посреди тротуаров из-за нарушений в проектировании.

Решение у проблемы только одно - перенос линии электропередачи. Для этого необходимо разрешение ПАО «МРСК Центра», после получения которого только на улице Нарышкина предстоит перенести 16 световых опор.

На улице Счастливая проблема похожая, только здесь световые опоры находятся практически рядом с проезжей частью, что может спровоцировать аварийные ситуации. Необходимо перенести линию электропередач и на этом участке микрорайона.

- По итогу совещания было принято решение взять на контроль эти вопросы и подготовить все необходимые запросы в ПАО «МРСК Центра», - рассказали в Тамбовской областной Думе.

ИСТОЧНИК KP.RU