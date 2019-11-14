Тамбовчанин «продал» детскую коляску мошеннику
Рассказовские полицейские вернули похищенную детскую коляску. В ноябре 26-летний тамбовчанин нашёл на веб-сайте объявление о продаже детской коляски. Он договорился о встрече и выехал за покупкой в г. Рассказово. Внешний вид и цвет коляски полностью устроил покупателя, а вот деньги мужчина с собой не взял. Он обязался перевести деньги на карту, когда вернется в Тамбов. Продавец поверил покупателю.
Но ни в тот день, ни на следующий покупатель не перевел оговоренную сумму. После неоднократных требований продавца, он выслал ему поддельную фотографию с переводом денег и выключил свой телефон. Рассказовец обратился в полицию, где предоставил фотографию автомобиля, на котором приезжал покупатель, с номером.
Сотрудники установили, кому принадлежит машина. Они нашли и опросили её владельца. Детскую коляску изъяли и вернули хозяину.
- В отношении тамбовчанина следственный отдел МОМВД России «Рассказовский» возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU