Полицейские изъяли 413 граммов марихуаны в Тамбове

14 Нояб. 16:31 2019-11-14T16:31:05+03:00

Задержаны двое мужчин, у которых дома нашли наркотик

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Полицейские задержали в Тамбове двоих мужчин с марихуаной. 13 ноября сотрудники УНК УМВД обнаружили в квартире 34-летнего жителя ул. Свободной 403 грамма наркотика. Мужчина пояснил полицейским, что нарвал растение в с. Покрово-Пригородное.

В этот же день, осматривая дом 30-летнего тамбовчанина на ул. Авиационной, наркополицейские обнаружили 10 граммов марихуаны.

- Мужчин задержали и доставили в отдел полиции, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU