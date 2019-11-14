Тамбовчанин украл полкило золотых и серебряных украшений из частного ювелирного цеха

14 Нояб. 11:30 2019-11-14T11:30:52+03:00

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Тамбовские полицейские расследуют уголовное дело о краже из частного ювелирного цеха, куда среди ночи пробрался вор. Как рассказали в УМВД России по Тамбовской области, преступление произошло на улице Н. Вирты, сам цех принадлежал 37-летнему тамбовчанину. После того, как в нем побывал преступник, владелец недосчитался золотых цепочек, весом 60 и 10 граммов, а также серебряных изделий, общий вес которых составил около 500 граммов. Подсчитано, что общий ущерб, причиненный предпринимателю, составляет почти 170 тысяч рублей.

- С места кражи полицейские изъяли следы пальцев рук, обуви и запись с камеры видеонаблюдения, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД. - Вора удалось найти и задержать. После совершения преступления он уехал в Москву и продал все украденное, а деньги потратил на себя. Ранее мужчина уже имел проблемы с законом. С тамбовчанина взяли подписку о невыезде. Помимо уголовной ответственности ему придется выплатить полную сумму ущерба владельцу ювелирного цеха.

ИСТОЧНИК KP.RU