В Тамбове пройдёт фестиваль «Синяя птица»

14 Нояб. 10:03 2019-11-14T10:03:30+03:00

На мероприятии выступят 22 ещё музыкальных коллектива, в том числе группа "Мастер"

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С 16 по 23 ноября в культурно-досуговом центре «Мир» в Тамбове пройдет музыкальный фестиваль «Синяя птица». Организатором выступает сам центр и комитет культуры городской администрации.

В программе VII фестиваля «Синяя птица» выступления ансамблей и групп, концерт-посвящение, фотовыставка, ретро-выставка. Для любителей селфи организуют фотозона. Также состоится молодежный проект «Скул-баттл» среди школьных ВИА и групп.

- За время проведения фестиваля его зрителями стали свыше 6000 человек, а участниками - более 30 творческих коллективов Тамбовщины, Москвы, Пензы, Рязани, Липецка, республики Коми, а также Украины и Казахстана. В этом году выступят 22 группы из разных городов России, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Известно, что в качестве специальных гостей на фестиваль пригласили вокально-инструментальный ансамбль «Скифы» из Казахстана и легенду русского рока - группу «Мастер».

ИСТОЧНИК KP.RU