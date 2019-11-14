95,1% тамбовских детей и молодежи систематически занимаются спортом и физкультурой

14 Нояб. 18:01 2019-11-14T18:01:36+03:00

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В Тамбовской области общий объем работ по постройке и ремонту спортивных объектов выполнен практически на сто процентов.

- Финансирование нашей области на эти цели в 2019 году составляет 168,8 миллиона рублей, 118,2 миллиона из которых – средства федерального бюджета. 50,6 миллиона рублей – средства областной казны, - рассказал начальник управления по физической культуре и спорту Михаил Белоусов. - При этом процент исполнения бюджета составляет 93 процента.

По большинству объектов всё завершено. Исполнены контракты на приобретения спортивного оборудования для спортшкол, для стадионов в Моршанске, Первомайском и Тамбовском районе, для Академии футбола, хоккейного клуба «Тамбов». Одним из самых крупных объектов стало строительство пришкольного стадиона с искусственным покрытием в с. Новоникольское Мичуринского района. Его стоимость составила 18,7 миллиона рублей. Объект практически завершен.

Стопроцентная техническая готовность у другого стадиона – в р.п. Первомайский. Футбольного поле с искусственным покрытием «Факел» полностью построено. На него затрачено более 23 миллионов рублей. Выполнены контракты по оборудованию центров тестирования ВФСК ГТО: спортивно-технологическое оборудование закуплено, доставлено и установлено на 10 площадках.

Жители Тамбовщины обеспечены спортивными сооружениями сна 84,4%. Это выше показателей других регионов. Также в нашей области растёт число жителей всех возрастов, которые систематически занимаются физической культурой и спортом. Например, доля детей и молодежи составляет 95,1%, что также превышает базовые показатели.

ИСТОЧНИК KP.RU