Кубанский аферист обманул трех тамбовчан на 130 тысяч рублей

15 Нояб. 15:30 2019-11-15T15:30:12+03:00

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Мужчину, обманувшего тамбовчан на 130 000 рублей, задержали полицейские. С 9 июня по 29 августа в следственном управлении УМВД России по г. Тамбову возбудили 3 уголовных дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». К этим преступлениям причастен 25-летний уроженец Краснодарского края, который под различными предлогами похитил денежные средства на сумму 130 тыс. рублей у жителей Тамбова. Мужчина действовал дистанционно — по телефону представлял людям "свои услуги".

9 июня мошенник позвонил 23-летнему тамбовчанину и предложил дешевую укладку тротуарной плитки. Путем манипуляций он выяснил реквизиты мужчины и заполучил 30 000 рублей. На следующий день аферист ввел в заблуждение 42-летнего жителя Тамбова. Ему удалось обмануть человека на 70 000 рублей под предлогом пополнения телефонного счета. 29 августа мошенник обманул 48-летнего мужчину из областного центра, прикрывшись дачей в долг денег. Добычей стали 30 000 рублей.

Кубанский аферист потратил полученные преступным путем деньги на свои нужды, теперь ему придется возместить всем 130 000 рублей из своего кармана.

- В настоящее время мужчина получил подписку о невыезде, - сообщает пресс-служба регионального УМВД. - Максимальное наказание задержанному составит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU