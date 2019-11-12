На вокзале Мичуринска пассажирам продавали продукты с истекшим сроком годности

СЕГОДНЯ 16:31 2019-11-12T16:31:26+03:00

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Мичуринская транспортная прокуратура обнаружила нарушения в деятельности предпринимателя, который на вокзале станции «Мичуринск-Уральский» торговал продуктами питания и фруктами. При проверке выяснилось, что шоколад, печенье, вафли и сухие завтраки оказались просроченными. А находившиеся в торговой точке яблоки не имели соответствующей маркировки.

- По выявленным нарушениям транспортный прокурор вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, продавцом к продукции», которое с заявлением о привлечении к административной ответственности направили в Арбитражный суд Тамбовской области, - сообщает Мичуринская транспортная прокуратура. - Продукты питания сняли с реализации и уничтожили.

По решению Арбитражного суда предпринимателя оштрафовали на 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU