2019-11-12T13:39:54+03:00
Происшествия

У жителя Тамбовщины нашли марихуану в сарае

Мужчина был задержан сотрудникам полиции за незаконное хранение наркотиков
Ксения АЛЕШИНА
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За минувшие сутки тамбовские полицейские выявили два факта, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Так, 11 ноября, в Сосновском районе при проведении оперативных мероприятий стражи порядка задержали 31-летнего местного жителя, в сарае которого нашли 50 гр. марихуаны.

Еще один случай произошел в Тамбове. На улице Рылеева полицейские нашли при себе у 22-летнего парня 0,5 гр. наркотического средства N-метилэфедрон.

- Наркотические средства направлены на экспертизу. В дальнейшем задержанные жители Тамбовской области могут быть привлечены к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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