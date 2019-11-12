У жителя Тамбовщины нашли марихуану в сарае
За минувшие сутки тамбовские полицейские выявили два факта, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Так, 11 ноября, в Сосновском районе при проведении оперативных мероприятий стражи порядка задержали 31-летнего местного жителя, в сарае которого нашли 50 гр. марихуаны.
Еще один случай произошел в Тамбове. На улице Рылеева полицейские нашли при себе у 22-летнего парня 0,5 гр. наркотического средства N-метилэфедрон.
- Наркотические средства направлены на экспертизу. В дальнейшем задержанные жители Тамбовской области могут быть привлечены к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU