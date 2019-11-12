В Тамбове завершается капитальный ремонт многоэтажек

СЕГОДНЯ 12:41 2019-11-12T12:41:02+03:00

На работы будет потрачено более 400 млн рублей

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В 2019 году в Тамбове планируется отремонтировать 100 многоэтажных домов на сумму 402,7 млн рублей. В этом году список домов был расширен экономии средств капремонта в предыдущие годы.

Ход и качество работ контролирует служба технического надзора. Это помогло выявить недобросовестных подрядчиков. Во время замены кровли в доме по адресу Базарная, 97 работники нарушили сроки и допустили протечки во время дождей.

Контракт с компанией был расторгнут. Теперь она не сможет принимать участие в торгах на ведение ремонтных работ. Устранять недостатки пришлось другому подрядчику.

По адресу проезд Физкультурников, 7 завершаются работы по ремонту кровли. Работы производят по технологии, которая позволяет не зависеть от погодных условий. Процесс займет 2-3 дня.

Сейчас в 16 из 20 тамбовских домов заменены лифты, на 63 домах отремонтирована кровля, в 16-ти - завершен ремонт систем теплоснабжения, в 26-ти - заменен трубопровод холодного и горячего водоснабжения и водоотведения. Завершается ремонт фасадов и систем электроснабжения.

- На сегодняшний день объем работ выполнен на 90 процентов, - сообщают в администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU