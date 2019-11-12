2019-11-12T13:01:36+03:00
Происшествия

В Тамбовской области девушка ограбила магазин «Красное&Белое»

Добычей злоумышленницы стал алкоголь
Ксения АЛЕШИНА
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В р.п. Мордово 11 ноября был ограблен магазин «Красное&Белое», расположенный на Ленинском проспекте. На глазах у продавцов злоумышленница прихватила с прилавка несколько бутылок со спиртным и убежала. На поиски грабительницы направили наряд ППС, который буквально «по горячим следам» задержал ее с похищенным алкоголем.

- Личность злоумышленницы была установлена. Ею оказалась 22-летняя жительница села Черняевка Мордовского района. В настоящий момент ведутся следственные мероприятия, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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