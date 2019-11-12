2019-11-12T11:34:32+03:00
Происшествия

Внедорожник, выскочивший на встречку, стал причиной аварии, в которой погибла 49-летняя женщина

Пострадавшая в ДТП скончалась на месте
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Участниками аварии стали внедорожник и отечественное автоУчастниками аварии стали внедорожник и отечественное автоФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария со смертельным исходом произошла 11 ноября в 20 часов 40 минут на 101 километре автодороги «Тамбов-Пенза», проходящей по территории Гавриловского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 35-летний водитель автомобиля «Jeep Grand Cherokee», выехал на встречную полосу чтобы обогнать двигавшийся впереди него автомобиль. В этот момент произошло лобовое столкновение с «ВАЗ 2114», которым управлял 55-летний мужчина.

- В результате аварии 49-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-2114» скончалась на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Водителя отечественного авто с травмами доставили во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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