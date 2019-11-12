Трое приятелей украли около тонны свеклы с поля на Тамбовщине

СЕГОДНЯ 12:01 2019-11-12T12:01:21+03:00

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Ночью, 11 ноября, с одного из полей сельхозорганизации Кирсановского района было украдено около 1 тонны сахарной свеклы. В ходе оперативно-розыскных действий сотрудники установили личности троих подозреваемых, причастных к преступлению.

Выяснилось, что два жителя поселка Зеленый Рассказовского района 48 и 27 лет, а также их 35-летий приятель из села Платоновка, украли свеклу и вывезли ее на автомобиле, чтобы в дальнейшем продать, но сделать этого так и не успели. Похищенные овощи стражи порядка вернули сельхозорганизации.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Виновным в хищении по предварительному сговору грозит наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей каждому либо лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU