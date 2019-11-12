Тамбовчанину грозит до 8 лет тюрьмы за уличную драку

СЕГОДНЯ 11:42 2019-11-12T11:42:21+03:00

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Тамбовским полицейским сообщили о поступлении во 2-ую городскую больницу пострадавшего с ножевым ранением. Раненый рассказал, что пострадал в уличной драке. Запись с камеры видеонаблюдения помогла составить фоторобот с приметами подозреваемого.

Как выяснилось, конфликт между двумя мужчинами произошел рядом с кафе, где они оба отдыхали. Посетители вышли, чтобы выяснить отношения, и 18-летний парень из Строителя достал нож.

Он ранил оппонента в живот. Пострадавшим оказался 22-летний сотрудник военной комендатуры.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело. Парню грозит до 8 лет тюрьмы.

- Фигурант ранее не привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время к нему применена мера пресечения в виде ареста. Ведется дальнейшее расследование всех обстоятельств происшествия, - комментируют в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU