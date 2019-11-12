Тамбовчанину грозит до 8 лет тюрьмы за уличную драку
Тамбовским полицейским сообщили о поступлении во 2-ую городскую больницу пострадавшего с ножевым ранением. Раненый рассказал, что пострадал в уличной драке. Запись с камеры видеонаблюдения помогла составить фоторобот с приметами подозреваемого.
Как выяснилось, конфликт между двумя мужчинами произошел рядом с кафе, где они оба отдыхали. Посетители вышли, чтобы выяснить отношения, и 18-летний парень из Строителя достал нож.
Он ранил оппонента в живот. Пострадавшим оказался 22-летний сотрудник военной комендатуры.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело. Парню грозит до 8 лет тюрьмы.
- Фигурант ранее не привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время к нему применена мера пресечения в виде ареста. Ведется дальнейшее расследование всех обстоятельств происшествия, - комментируют в УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU