2019-11-12T11:22:29+03:00
Происшествия

Главного инженера тамбовского предприятия осудили за растрату 500 тысяч рублей со служебной топливной карты

Мужчина получил условный срок
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя областного центра. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ «Присвоение, растрата вверенного имущества».

Установлено, что с августа 2018 года обвиняемый начал работать инженером в одном из акционерных обществ. По долгу службы ему выдали топливную карту для заправки бензогенераторов, используемых строительной бригадой.

Данную карту тамбовчанин стал использовать в личных целях. Мужчина заправлял свою машину на различных заправках, а также заливал бензин и дизельное топливо в специально привезенные емкости, после чего продавал их.

- Всего в период с августа 2018 по май 2019 года им было похищено бензина и дизельного топлива на сумму около 500 тысяч рублей, чем причинен крупный ущерб акционерному обществу. Учитывая позицию государственного обвинителя о мере наказания, особый порядок рассмотрения уголовного дела, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Также с осужденного в пользу акционерного общества взыскана вся сумма причиненного ущерба, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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