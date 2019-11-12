Стали известны вопросы Всероссийской переписи населения 2020 года
Правительство утвердило переписные листы Всероссийской переписи населения 2020 года. Россиянам придется ответить на 30 вопросов, иностранцам – на 7.
Вопросы переписи касаются пола, возраста, гражданства, места рождения, национальной принадлежности, образования, семейного положения и другого. Также будут собираться сведения о жилищных условиях населения.
Иностранцев спросят о цели приезда и продолжительности проживания в России.
Формы бланков разрабатывались так, чтобы жители страны могли ответить на вопросы самостоятельно на портале «Госуслуги». Также учитывалось, что переписчики будут заносить данные в электронный планшет.
Некоторые вопросы с прошлой переписи были дополнены и адаптированы к реалиям современной жизни и требованиям законодательства.
Например, у респондентов спросят, насколько активно они используют русский и другие языки, которыми владеют, в повседневной жизни.
- Эти данные позволят оценить эффективность образовательных программ, степень потребности в национальных школах, а также определить приоритетные направления поддержки культурных инициатив, - пояснили в администрации Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU