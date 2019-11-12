Стали известны вопросы Всероссийской переписи населения 2020 года

СЕГОДНЯ 11:01 2019-11-12T11:01:06+03:00

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Правительство утвердило переписные листы Всероссийской переписи населения 2020 года. Россиянам придется ответить на 30 вопросов, иностранцам – на 7.

Вопросы переписи касаются пола, возраста, гражданства, места рождения, национальной принадлежности, образования, семейного положения и другого. Также будут собираться сведения о жилищных условиях населения.

Иностранцев спросят о цели приезда и продолжительности проживания в России.

Формы бланков разрабатывались так, чтобы жители страны могли ответить на вопросы самостоятельно на портале «Госуслуги». Также учитывалось, что переписчики будут заносить данные в электронный планшет.

Некоторые вопросы с прошлой переписи были дополнены и адаптированы к реалиям современной жизни и требованиям законодательства.

Например, у респондентов спросят, насколько активно они используют русский и другие языки, которыми владеют, в повседневной жизни.

- Эти данные позволят оценить эффективность образовательных программ, степень потребности в национальных школах, а также определить приоритетные направления поддержки культурных инициатив, - пояснили в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU