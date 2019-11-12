2019-11-12T11:27:42+03:00
Общество

Тамбовчанам собирались продать просроченные печень, колбасу и йогурт

Ветеринарные документы на непригодную в пищу продукцию были в порядке
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области производители без проблем оформляли ветеринарные сопроводительные документы на продукцию с истекшим сроком годности. Порядка 100 таких нарушений с помощью системы «Меркурий» только в октябре выявили специалисты управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

- По результатам мониторинга установлено, что большинство нарушений связаны с выдачей документов ветеринарными врачами и уполномоченными лицами организаций на продукцию с истекшим сроком годности для реализации в пищу людям, - рассказали в управлении Россельхознадзора.

По данным специалистов, ветврач тамбовской горветстанции 23 октября оформил документы на свиную охлажденную печень, срок годности которой истек еще в середине июля. Сотрудник ООО «Молочная река плюс» сделали документацию на йогурт, который был просрочен уже четыре дня. В ООО «Молочный мир» 28 октября оформили документы на вареную колбасу, срок годности которой истек еще 15 октября. Аналогичную ситуацию допустил ИП Лукьянов, который 27 октября оформил документы на сливочный сыр, а срок годности этой продукции закончился 10 октября.

За неоднократные нарушения при оформлении ветеринарных сопроводительных документов, управление заблокировало в системе «Меркурий» 8 пользователей сроком на 6 месяцев. Кроме того, в отношении 3 ветеринарных врачей возбудили административное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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