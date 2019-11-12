Тамбовчанке назначили исправительные работы за неуплату алиментов

СЕГОДНЯ 10:41 2019-11-12T10:41:17+03:00

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В Тамбовской области суд приговорил женщину к исправительным работа. Долгое время она не выплачивала алименты своему несовершеннолетнему ребенку и накопила долг в размере 100 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель неоднократно проводил с должницей беседы о последствиях неуплаты задолженности, однако никаких мер она так и не предприняла.

- В связи с длительным неисполнением требований исполнительного документа о выплате алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка в отношении неплательщицы возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Мировой судья назначил гражданке Д. наказание в виде 3 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU