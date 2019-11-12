В Тамбовской области растет число заболевших ОРВИ

СЕГОДНЯ 10:00 2019-11-12T10:00:07+03:00

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С 4 по 10 ноября в Тамбовской области на 1,3 % выросло число заболевших ОРВИ. Зафиксировано 3927 случаев инфекции. 78,6 % обратившихся к медикам составляют дети.

Высокий уровень заболеваемости отмечен в Тамбове, Кирсанове, Рассказово, Моршанске, Уварово, Инжавинском и Кирсановском районах. Более половины обратившихся – тамбовчане.

- За истекшую неделю на территории области случаев гриппа не зарегистрировано. На настоящий момент привито более 393 тысячи жителей области, в том числе 152,5 тысячи детей, - информирует Роспотребнадзор по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU