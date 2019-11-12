2019-11-12T09:30:31+03:00
Общество

Учитель из Тамбова победила во всероссийской олимпиаде

Дарья Пеняскина выдержала конкуренцию с педагогами из 30 регионов России
Марина Поповцева
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В финал конкурса вышло 43 учителя из 30 регионовВ финал конкурса вышло 43 учителя из 30 регионовФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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Учитель начальных классов школы №1 «Школа Сколково - Тамбов» Дарья Пеняскина победила в олимпиаде педагогов начальной школы. Во всероссийском конкурсе «Мой первый учитель» она стала лидером в номинации «Социально-воспитательная деятельность и взаимодействие с учреждениями культурной и социальной сфер».

Свой проект «Моя будущая школа» Дарья Юрьевна представила на очном этапе олимпиады в Санкт-Петербурге. До этого ей пришлось выдержать жесткую конкуренцию в двух заочных этапах. В финал вышло 43 учителя из более чем 30 регионов Российской Федерации.

- Всего в конкурсных испытаниях приняли участие 1256 педагогов, - рассказали в администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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