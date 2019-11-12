Учитель из Тамбова победила во всероссийской олимпиаде
Учитель начальных классов школы №1 «Школа Сколково - Тамбов» Дарья Пеняскина победила в олимпиаде педагогов начальной школы. Во всероссийском конкурсе «Мой первый учитель» она стала лидером в номинации «Социально-воспитательная деятельность и взаимодействие с учреждениями культурной и социальной сфер».
Свой проект «Моя будущая школа» Дарья Юрьевна представила на очном этапе олимпиады в Санкт-Петербурге. До этого ей пришлось выдержать жесткую конкуренцию в двух заочных этапах. В финал вышло 43 учителя из более чем 30 регионов Российской Федерации.
- Всего в конкурсных испытаниях приняли участие 1256 педагогов, - рассказали в администрации города Тамбова.
ИСТОЧНИК KP.RU