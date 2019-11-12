2019-11-12T09:00:18+03:00
Общество

Тамбов вышел в финал конкурса «Столица Тотального диктанта-2020»

В интернете завершилось онлайн-голосование
Марина Поповцева
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Тамбов набрал 3373 голосаТамбов набрал 3373 голоса
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Онлайн-голосование в конкурсе «Столица Тотального диктанта» завершилось. По его итогам на первое место вышел Нукус (6985 голосов), на втором Санкт-Петербург (3564 голоса), на третьем Казань (3403 голоса). Тамбов на третьем месте, за него отдали 3373 голоса. Также в топ-5 вошла Вологда.

Финал конкурса состоится 1 февраля, тогда и будет назван город-победитель, куда 4 апреля приедет автор текста.

- Победив в этом соревновании, мы сможем устроить настоящий праздник для всех любителей русского языка и современной литературы, ведь в этом случае именно в Тамбов приедет автор диктанта - 2020 и прочитает его на главной площадке, - сообщают организаторы мероприятия.

Фото из официальной группы Тотального диктанта Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

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