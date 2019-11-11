2019-11-11T17:09:07+03:00
Происшествия

В Тамбове тяжелобольного ребёнка лишили жизненно необходимых лекарств: возбуждено уголовное дело

Чиновники не исполнили решение суда, по которому 3-летнему малышу полагался препарат для лечения мышечной атрофии
Магдалина Кочнева
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В Тамбове возбудили уголовное дело по факту необеспечения тяжелобольного ребенка жизненно необходимым лекарством. Еще в сентябре текущего года один из районных судов вынес решение о необходимости полного обеспечения 3-летнего малыша препаратом, который используется для лечения спинальной мышечной атрофии, по жизненным показаниям. Несмотря на то, что решение подлежало немедленному исполнению, должностные лица отнеслись к этому халатно.

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 293 УК РФ.- сообщает региональное СУ СКР. - В рамках расследования примут меры, чтобы восстановить нарушенные права ребёнка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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