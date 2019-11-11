2019-11-11T17:30:20+03:00
Происшествия

В Рассказово с поличным поймали воришку

Мужчина проник в ангар предприятия, но уйти с добычей не успел
Марина Поповцева
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В дежурную часть отдела полиции ОМВД «Рассказовский» поступило сообщение о краже с местного предприятия. Охранник рассказал полицейским, что при обходе заметил подкоп под ангаром.

Сотрудники уголовного розыска осмотрели ангар и обнаружили там мужчину, который пытался спрятаться. Злоумышленника задержали прямо на месте кражи. Как оказалось, он проник в подкоп, скрутил с трактора 60-килограммовую деталь, но скрыться с ней не успел.

На месте кражи были обнаружены следы обуви, следы пальцев, инструменты. В отделе полиции мужчина дал признательные показания, объяснив, что раньше работал на предприятии и знал, где можно поживиться.

- Полицейские установили, что ранее мужчина уже был неоднократно судим за схожие преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 п. «Б» статьи 158 УК РФ - «Кража с проникновением в помещение либо иное хранилище», - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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