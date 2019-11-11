2019-11-11T16:39:47+03:00
Общество

В Тамбове открыли движение под железнодорожным мостом

Ремонт путепровода завершился досрочно
Марина Поповцева
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Открытие состоялось на 20 дней раньше намеченного срокаОткрытие состоялось на 20 дней раньше намеченного срокаФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В Тамбове завершен ремонт железнодорожного моста. Работы длились более месяца, все это время участок дороги между Железнодорожной и Елецкой был закрыт для движения, что причиняло массу неудобств автомобилистам и создавало пробки на дорогах.

Чтобы быстрее устранить проблему, строительно-монтажные работы решено было проводить по ускоренному графику. В итоге ремонт удалось завершить на три недели ранее запланированного срока.

Путепровод был построен в 1896 году и не ремонтировался более 20 лет. Это представляло опасность при движении мощных современных составов. Теперь проблема решена, в ближайшие десятилетия ремонт мосту не потребуется.

Проведение работ обошлось РЖД в 6,7 млн рублей.

- Работы включали ремонт опор, пешеходного тротуара, лестницы, установку габаритных ворот, замену боковых тротуаров, - пояснили в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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