В Тамбове открыли движение под железнодорожным мостом
В Тамбове завершен ремонт железнодорожного моста. Работы длились более месяца, все это время участок дороги между Железнодорожной и Елецкой был закрыт для движения, что причиняло массу неудобств автомобилистам и создавало пробки на дорогах.
Чтобы быстрее устранить проблему, строительно-монтажные работы решено было проводить по ускоренному графику. В итоге ремонт удалось завершить на три недели ранее запланированного срока.
Путепровод был построен в 1896 году и не ремонтировался более 20 лет. Это представляло опасность при движении мощных современных составов. Теперь проблема решена, в ближайшие десятилетия ремонт мосту не потребуется.
Проведение работ обошлось РЖД в 6,7 млн рублей.
- Работы включали ремонт опор, пешеходного тротуара, лестницы, установку габаритных ворот, замену боковых тротуаров, - пояснили в администрации Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU