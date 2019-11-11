На Тамбовщине открылась первая модельная библиотека

СЕГОДНЯ 18:09 2019-11-11T18:09:14+03:00

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В Жердевском районе, на базе Межпоселенческой центральной библиотеки, открылась ее модельная версия. Ее модернизировали в рамках нацпроекта «Культура», так как в этом году сумела войти в число победителей конкурсного отбора субъектов РФ на предоставление средств из федерального бюджета.

Помимо 10 миллионов рублей из федерального бюджета, которые пошли на ремонт помещения, закупку мебели и современного оборудования, Жердевская администрация направила из районных финансов более 2 миллионов рублей дополнительно. Благодаря созданию современной комфортной среды для всех категорий пользователей и приобретённому современному оборудованию, центральная библиотека начинает работу в новом формате.

На открытии, после торжественной части, для гостей провели обзорную экскурсию по обновленным залам. В первый же день для читателей прошли мастер-классы, викторины, получили бесплатную правовую помощь. Работники областных государственных и муниципальных библиотек приняли участие в профессиональном Круглом столе, где обсудили перспективы работы в новом социокультурном формате.

- До конца года модельными также станут Коптевская и Нижнеспасская сельские библиотеки Рассказовского района, - сообщает региональное Управление культуры и архивного дела. - А в следующем году модернизируют Детскую библиотеку в Знаменском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU