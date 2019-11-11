Тамбовчанин выстрелил в лицо знакомому из-за долга

СЕГОДНЯ 17:01 2019-11-11T17:01:12+03:00

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В Тамбове следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ) в отношении 36-летнего местного жителя. Установлено, что днем 10 ноября этого года, на юге областного центра двое мужчин устроили разборки на фоне денежного долга. Так и не договорившись между собой, подозреваемый выстрелил из травматического пистолета в лицо молодому человеку, настойчиво требовавшему вернуть деньги, взятые у его знакомого несколько лет назад.

К счастью, благодаря своевременной помощи медиков, потерпевший остался жив. На сегодняшний день он находится в больнице и его жизни ничего не угрожает.

- В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемый задержан, в ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU