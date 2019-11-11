2019-11-11T16:07:02+03:00
Происшествия

Мичуринец взял в банке кредит, который и не собирался выплачивать

По ложным документам он получил 54 тысячи рублей
Магдалина Кочнева
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Мичуринские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве. В отделение обратились сотрудники одного из банков города. Они рассказали, что 24 апреля к ним обратился мужчина. Он получил в кредит 54 тыс. рублей. Время шло, долг мичуринец не выплачивал и при проверке выяснилось, что предоставленные им сведения оказались ложными.

Установив обстоятельства, полицейские приступили к розыску, в ходе которого задержали 36-летнего мужчину. Его доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Оказалось, что ранее мичуринец уже имел проблемы с законом. По его словам, полученные "в кредит» деньги он успел потратить. Теперь ему придется вернуть займ банку.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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