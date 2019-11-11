2019-11-11T15:31:37+03:00
Общество

Чем занимались тамбовские школьники на летних каникулах

В Тамбове подвели итоги летнего отдыха детей
Марина Поповцева
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В 2019 году в Тамбове на летний отдых отправилось более 11650 детей. Более 4 тысяч отдохнули в 25 лагерях дневного пребывания.

Lетский технопарк «Кванториум-Тамбов» второй год устраивал для ребят «Инженерные каникулы». Проект включал деловые игры, экскурсии, игровые занятия, в которых приняли участие более 2300 воспитанников пришкольных лагерей.

Более 8 тысяч детей оказались охвачены проектом «В ритме лета». В подростковых клубах, во дворах, в парках, на стадионах проводились игры и конкурсы, спортивные соревнования, экскурсии, познавательно-обучающие программы, мастер-классы, интеллектуальные игры.

За лето были официально трудоустроены 1253 подростка. Большинство трудились в Центре внешкольной работы. Также школьники занимались благоустройством и озеленением территорий, работали в школьных ремонтных бригадах.

В будущем городские власти планируют больше внимания уделять трудоустройству подростков на лето.

- В этой связи необходимо наладить более тесное взаимодействие с крупными предприятиями, которые не только могут предоставить временные рабочие места, но и стать профориентационными площадками для старшеклассников, - отметили в администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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