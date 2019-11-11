2019-11-11T15:05:10+03:00
Происшествия

Тамбовчанка пострадала в аварии с двумя «Приорами»

Одна из машин сбила девушку на тротуаре
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
ДТП произошло на Карла МарксаДТП произошло на Карла МарксаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Изменить размер текста:

Авария произошла 10 ноября примерно в 21:35 на улице Карла Маркса в районе дома №167 города Тамбова. Водитель автомобиля «Lada Priora», 19-летний парень, при повороте налево столкнулся с легковушкой «Lada Priora», которой управлял 33-летний мужчина.

После столкновения одна из машин вылетела на тротуар и сбила пешехода, 22-летнюю девушку. Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, она получила телесные повреждения и на автомобиле скорой медицинской помощи была доставлена в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.

Пострадавшую девушку доставили в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Пострадавшую девушку доставили в больницуФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В финал конкурса народных праздников и обрядов вышли шесть тамбовских коллективов
В Тамбовской области пешеход попал под автобус
Тамбовчанка за деньги зарегистрировала у себя дома нелегала
В Уварове появилась вторая по счету общественная префектура
В Тамбовской области пенсионерка получила травмы во время поездки в автобусе
Тамбовчанка дважды продала свой металлический торговый павильон
В Тамбовском районе автоледи на иномарке насмерть сбила мужчину
Тамбовчане могут получить консультацию по услугам такси
Администрация Тамбовского района затягивала рассмотрение жалоб жителей
В Тамбовской области обнаружили два фальшивых больничных
В Мичуринской больнице № 2 заработал новый рентгенаппарат
Ремонт обвалившегося коллектора в Тамбове займет не меньше двух дней
На пожаре в Тамбовской области погибли три человека
Ученые из Тамбовской области хотят получить миллион на изучение новых форм яблоней