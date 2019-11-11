Тамбовчанка пострадала в аварии с двумя «Приорами»

СЕГОДНЯ 15:05 2019-11-11T15:05:10+03:00

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Авария произошла 10 ноября примерно в 21:35 на улице Карла Маркса в районе дома №167 города Тамбова. Водитель автомобиля «Lada Priora», 19-летний парень, при повороте налево столкнулся с легковушкой «Lada Priora», которой управлял 33-летний мужчина.

После столкновения одна из машин вылетела на тротуар и сбила пешехода, 22-летнюю девушку. Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, она получила телесные повреждения и на автомобиле скорой медицинской помощи была доставлена в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.

Пострадавшую девушку доставили в больницуФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU