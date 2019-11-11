2019-11-11T14:32:58+03:00
Звезды

В финал конкурса народных праздников и обрядов вышли шесть тамбовских коллективов

Он проходит в регионе уже в седьмой раз
Ксения АЛЕШИНА
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Конкурс пройдет в КотовскеКонкурс пройдет в КотовскеФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В Котовске на сцене Дворца Культуры 16 ноября в седьмой раз пройдет финал областного конкурса народных праздников и обрядов «Россия! Русь! Храни себя, храни!». Из 22 творческих коллективов было отобрано шесть лучших.

- Среди них: «Центр досуговой деятельности Староюрьевского района» с театрализованной сценой народного гуляния на Михайлов день; Дом культуры Рассказовского района с театрализованным фрагментом календарного обряда «Праздник последнего снопа»; Центр досуга «Золотой витязь» Кирсанова с обрядовой сценой Кирсановского уезда – «Крестильная каша»; Чутановский Дома культуры Кирсановского района с театрализованной сценой праздника «Ярило мокрый» и Уметский ДК с театрализованной сценой праздника «Никита – гусятник», - уточнили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

В этом году конкурс приурочен к году Театра. Его основная цель - популяризация традиционной народной культуры, совершенствование режиссуры театрализованных праздников и представлений, обмен культурными традициями между районами области, приобщение зрителей к традиционной культуре родного края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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