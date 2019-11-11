Тамбовчанка за деньги зарегистрировала у себя дома нелегала

СЕГОДНЯ 13:34 2019-11-11T13:58:03+03:00

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Сотрудники полиции с. 2-я Гавриловка выявили факт фиктивной постановки на миграционный учет. 41-летняя женщина из с. Кондаурово выступила в качестве принимающей стороны и подала в миграционный пункт ложные сведения о несуществующем квартиранте. За деньги она по своему адресу зарегистрировала нелегала из Ближнего зарубежья. На опросе тамбовчанка во всём призналась. Её действия задокументировали сотрудники подразделения по вопросам миграции.

- Санкция ст. 322.3 «Фиктивная постановка на миграционный учет иностранного гражданина по месту пребывания» предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей либо до трех лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU