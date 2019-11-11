В Тамбовской области пешеход попал под автобус
К счастью, мужчина остался жив
ДТП в Сампурском районе с пострадавшимФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В минувшую субботу, 9 ноября, в шесть часов вечера на 21-м километре автодороги «Каспий-Сампур-Сатинка», проходящей по территории Сампурского района, произошел наезд на пешехода.
50-летний водитель автобуса «ПАЗ-32053» сбил 48-летнего мужчину, который находился на проезжей части дороги без световозвращающих элементов на одежде. По информации регионального УГИБДД, в результате аварии пешеход получил травмы и был доставлен во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.
ИСТОЧНИК KP.RU