2019-11-11T14:04:14+03:00
Происшествия

В Тамбовской области пешеход попал под автобус

К счастью, мужчина остался жив
Ксения АЛЕШИНА
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ДТП в Сампурском районе с пострадавшимДТП в Сампурском районе с пострадавшимФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В минувшую субботу, 9 ноября, в шесть часов вечера на 21-м километре автодороги «Каспий-Сампур-Сатинка», проходящей по территории Сампурского района, произошел наезд на пешехода.

50-летний водитель автобуса «ПАЗ-32053» сбил 48-летнего мужчину, который находился на проезжей части дороги без световозвращающих элементов на одежде. По информации регионального УГИБДД, в результате аварии пешеход получил травмы и был доставлен во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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