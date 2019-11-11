Тамбовчанка дважды продала свой металлический торговый павильон

СЕГОДНЯ 12:02 2019-11-11T12:03:27+03:00

Первый покупатель не сразу забрал его и мошенница "провернула" еще одну сделку

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С разницей в несколько дней в Моршанске и Тамбовском районе вынесли судебные решения по двум уголовным делам о мошенничестве (ч.1 ст.159 УК РФ). По одному из них 38-летняя жительница Моршанского района пыталась дважды продать один и тот же металлический торговый павильон разным людям.

В первый раз покупатель не смог его сразу перевести к своему дому из-за крупных габаритов и оставил на месте. Воспользовавшись этим, женщина продала павильон другому покупателю за 16 тыс. рублей.

Тамбовчанке пришлось возвращать первому мужчине деньги, чтобы уголовное дело прекратили за примирением сторон..

В другом случае, 22-летний житель Инжавинского района в январе купил у мужчины из с. Бокино Тамбовского района легковой автомобиль. Они оформили договор купли-продажи и покупатель отдал в залог 2500 рублей, пообещав собственнику автомобиля выплатить оставшиеся 30 тыс. рублей в течение 3-х месяцев.

Поверив в это, продавец передал мужчине автомобиль, который тот отбуксировал к своему дому, разукомплектовал и продал, а долг в 30 тысяч рублей так и не был выплатил.

- С учетом мнения государственного обвинителя, особого порядка рассмотрения уголовного дела, суд назначил тамбовчанину 7 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства, - сообщает региональная прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU