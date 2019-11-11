2019-11-11T13:01:41+03:00
Общество

В Уварове появилась вторая по счету общественная префектура

Она называется «Южная»
Ксения АЛЕШИНА
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Префектуру возглавит Надежда ЧернявскаяПрефектуру возглавит Надежда ЧернявскаяФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Новая префектура «Южная» в Уварове – вторая в городе. Она объединит самых активных жителей южной части города, которые будут решать насущные проблемы.

- В городе уже больше года работает префектура «Центральная». Новая форма общественного самоуправления себя зарекомендовала, уже есть хорошие результаты. Берем на вооружение опыт первой городской префектуры и префектур областного центра. Определяем круг актуальных проблем вместе с активистами, ищем оптимальные варианты их решения, - говорит глава города Владислав Денисов.

Как сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области, у руля новой префектуры встанет Надежда Чернявская – участница областного конкурса «Лидеры Тамбовщины».

ИСТОЧНИК KP.RU

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