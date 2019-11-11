2019-11-11T12:34:57+03:00
Происшествия

В Тамбовской области пенсионерка получила травмы во время поездки в автобусе

«Десятка» врезалась в «ПАЗ»
Ксения АЛЕШИНА
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ДТП в РассказовоДТП в РассказовоФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В городе Рассказово, 10 ноября, около часу дня на улице Пролетарской в районе дома №187 произошла авария с участием «десятки» и автобуса. Автомобиль «ВАЗ-2110», под управлением 34-летней женщины, столкнулся с автобусом «ПАЗ-4234». За рулем последнего находился 64-летний мужчина.

- В результате ДТП пассажирка автомобиля «ПАЗ-4234», 72-летняя женщина, получила ранения и самостоятельно обратилась в медицинское учреждение города Тамбова, - прокомментировали в УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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