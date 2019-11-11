2019-11-11T11:11:23+03:00
Общество

Тамбовчане могут получить консультацию по услугам такси

"Горячая линия" открылась в Роспотребнадзоре
Магдалина Кочнева
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Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области проводит тематические консультирования по услугам такси и каршеринга.

- С 11 по 25 ноября по телефонам «горячей линии» можно получить компетентную консультацию специалистов по данной теме, - сообщает региональный Роспотребнадзор.

Время работы «Горячей линии»: в рабочие дни с 09:00 до 16:00. Телефон: 8 (4752) 48-03-82. «Горячая линия» ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»: 8 ( 4752) 72-03-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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