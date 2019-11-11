В Тамбовском районе автоледи на иномарке насмерть сбила мужчину

СЕГОДНЯ 11:28 2019-11-11T11:28:01+03:00

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ДТП произошло в минувшую субботу, 9 ноября, около восьми часов вечера на 5-м километре автодороги «Каспий»-Большая Липовица-Серебряки в Тамбовском районе. Водитель автомобиля «Renault Kaptur», 25-летняя девушка, сбила 48-летнего пешехода. Мужчина двигался по краю проезжей части дороги во встречном направлении.

Как сообщили в УГИБДД по Тамбовской области, травмы пешехода оказались несовместимы с жизнью. Он погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU