2019-11-11T11:28:01+03:00
Происшествия

В Тамбовском районе автоледи на иномарке насмерть сбила мужчину

Пешеход скончался до приезда медиков
Ксения АЛЕШИНА
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Авария произошла 9 ноябряАвария произошла 9 ноябряФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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ДТП произошло в минувшую субботу, 9 ноября, около восьми часов вечера на 5-м километре автодороги «Каспий»-Большая Липовица-Серебряки в Тамбовском районе. Водитель автомобиля «Renault Kaptur», 25-летняя девушка, сбила 48-летнего пешехода. Мужчина двигался по краю проезжей части дороги во встречном направлении.

Как сообщили в УГИБДД по Тамбовской области, травмы пешехода оказались несовместимы с жизнью. Он погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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