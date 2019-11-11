2019-11-11T10:32:44+03:00
Общество

Администрация Тамбовского района затягивала рассмотрение жалоб жителей

Суд привлек должностное лицо к административной ответственности
Марина Поповцева
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Прокуратура Тамбовского района проверила жалобы двух местных жителей о нарушении администрацией Тамбовского района сроков рассмотрения их заявлений.

Заявители обратились в районную администрацию с заявлением о продлении разрешения на строительство и по другим вопросам. В ответ им написали, то затребованного документа в администрации нет, хотя это не соответствовало истине.

Кроме того, обращение заявителей рассмотрено с грубым нарушением установленного законом срока.

- Прокуратура возбудила в отношении и.о. начальника отдела по строительству и архитектуре администрации района производство по делу об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения суд привлек должностное лицо к административной ответственности в виде штрафа, - сообщили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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