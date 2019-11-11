В Тамбовской области обнаружили два фальшивых больничных

СЕГОДНЯ 09:31 2019-11-11T09:31:20+03:00

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С начала осени в регионе зафиксированы две попытки использования фальшивых больничных: в Кирсановском районе и в областном центре поддельные листки нетрудоспособности люди сдали по месту своей работы. В обоих случаях страхователи обратились в отделение Фонда социального страхования с просьбой провести проверку. Оказалось, что предъявленные к оплате больничные не являются бланками установленного образца, после чего все материалы были переданы в органы внутренних дел.

- Случаи применения фальшивых больничных достаточно редки: с 1 июля 2017 года, когда в Тамбовской области началось оформление электронных листков нетрудоспособности, было выявлено 9 бумажных подделок, - сообщает региональное отделение Фонда социального страхования. - В настоящее время получить такой больничный можно в 51 из 63 медицинских организаций региона. Сейчас доля больничных листов, выданных в виде электронного документа, превышает 60%, а всего за два с лишним года оформлено свыше 143 тысяч ЭЛН.

ИСТОЧНИК KP.RU