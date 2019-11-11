2019-11-11T09:07:27+03:00
Общество

В Мичуринской больнице № 2 заработал новый рентгенаппарат

На оборудовании провели около 200 исследований
Марина Поповцева
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Новая техника делает более качественные снимкиНовая техника делает более качественные снимки
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Мичуринская городская больница № 2 получила современный цифровой рентгеновский аппарат. Стоимость нового оборудования 8,5 млн рублей. Аппарат предусматривает обследование пациента в положении лежа и стоя, благодаря этому можно более качественно проводить рентгенографию грудной клетки и костной системы у детей.

В октябре новый аппарат позволил произвести около 200 исследований. Оборудование позволяет получить более качественное изображение.

- Особенно это важно при работе с грудничками, чтобы исключить патологию, - подчеркнули в управлении здравоохранения Тамбовской области.

Фото Управления здравоохранения Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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