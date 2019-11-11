В Мичуринской больнице № 2 заработал новый рентгенаппарат
Мичуринская городская больница № 2 получила современный цифровой рентгеновский аппарат. Стоимость нового оборудования 8,5 млн рублей. Аппарат предусматривает обследование пациента в положении лежа и стоя, благодаря этому можно более качественно проводить рентгенографию грудной клетки и костной системы у детей.
В октябре новый аппарат позволил произвести около 200 исследований. Оборудование позволяет получить более качественное изображение.
- Особенно это важно при работе с грудничками, чтобы исключить патологию, - подчеркнули в управлении здравоохранения Тамбовской области.
Фото Управления здравоохранения Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU