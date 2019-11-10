2019-11-10T15:22:48+03:00
Происшествия

На пожаре в Тамбовской области погибли три человека

По предварительной версии, в загоревшемся доме была неисправна печь
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Дом выгорел полностьюДом выгорел полностью
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В Петровском районе выясняют обстоятельства пожара в частном доме, где, по предварительным данным, погибли три человека. Известно, что возгорание произошло около 4 утра 10 ноября по ул. Новой в с. Новое Гаритово. В этот момент в доме находился 36-летний мужчина - сын хозяйки, со своей 46-летней женой, а также подруга жены – 45-летняя женщина. Сама хозяйка дома была в отъезде - в городе Москве.

- Возгорание обнаружила дальняя родственница, проживающая по соседству, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - Возможная причина - неисправность печного отопления. В настоящее время идет разбор завалов. Все обстоятельства трагедии будут установлены следователями регионального СУ СК России в рамках организованной процессуальной проверки.

Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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