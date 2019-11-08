2019-11-08T18:01:23+03:00
Общество

В Тамбове жители улиц Верстовского и Хвойной жалуются на отсутствие наружного освещения

Ночью здесь опасно ходить, особенно детям
Ксения АЛЕШИНА
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Активисты регионального отделения ОНФ обратились в городскую администрацию города с просьбой установить наружное освещение в микрорайоне Радужный на улицах Верстовского и Хвойной. Местные жители пожаловались общественникам на то, что в темное время суток здесь царит кромешный мрак и многим детям даже пришлось отказаться от занятий в кружках и секциях, потому что они боятся возвращаться домой по темноте. Тамбовчане рассказали, что более года чиновники обещают им установить фонари, но результата нет.

- Выехав на место, активисты ОНФ убедились, что на улицах установлены световые опоры с фонарями, протянута линия электропередач. По словам местных жителей, с которыми удалось поговорить общественникам, периодически наружный свет включают, но чаще всего улицы в вечернее и ночное время остаются в темноте, - сообщили в региональном ОНФ.

В ответе, полученном от администрации города, говорится, что ввод в эксплуатацию построенных электролиний указанных улиц запланирован на декабрь текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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